لقاءات رئيس الوزراء في واشنطن ونفى الصحة إصابات الالتهاب السحائى.. أبرز عناوين الصحف المحلية

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، اللقاءات المكثفة التي أجراها أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "لقاءات مكثفة لرئيس الوزراء مع مسئولين أمريكيين ودوليين في واشنطن" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم نقدي وسلعي وإسكان اجتماعي وغيرها من البرامج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء في واشنطن مع مايكل ماكول زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بحضور السفير المصري ياسر رضا.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولي عرض، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية في مصر على مدى الفترة الماضية وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج لإصلاح اقتصادي شامل نجح في تحقيق المستهدف منه واصبح نموذجا يحتذى به في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادي، قائلا إنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر ولدورها الإقليمي المهم وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس.. مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها، مؤكدا أن مصر ستظل شريكا محوريا لا غنى عنه للولايات المتحدة.

وأضافت (الأهرام) أنه في إطار لقاءاته المكثفة مع المسئولين الأمريكيين والدوليين خلال زيارته واشنطن التقى الدكتور مصطفى مدبولي ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الذي أشاد بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فني مع صندوق النقد الدولي بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.

وقال مدبولي إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء التقى أيضا ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي حيث جرى خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة ومجالات التعاون التى يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخما في العلاقات السياسية ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية واعرب مدبولى عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة من اجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها مؤكدا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من اجل استقطاب الشركات الأمريكية.

وأشارت (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء استقبل أيضا ريك بيرى وزير الطاقة الأميركي حيث أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتنامي مع شركات الطاقة الأمريكية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ضوء خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، واعرب الوزير الأمريكي عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر في مجال الطاقة.

وتحت عنوان "رسالة تأييد للرئيس من المؤتمر العالمي للإفتاء" ذكرت (الأهرام)، أن المشاركين في مؤتمر الإفتاء العالمي أكدوا، في ختام أعماله أمس بالقاهرة، دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة التنظيمات الإرهابية، معلنين رفضهم القاطع كل مخططات الإرهاب الرامية إلى نشر الفتن وتقسيم الدول والعدوان على أرواح الشعوب الأمنة.

وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر، الذي يشارك فيه وزراء أوقاف ومفتون وعلماء من 85 دولة، أطلق عدة مبادرات وتوصيات مهمة تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي ومنها وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وهى وثيقة لإقرار مبادئ التسامح فى مجال الإفتاء والفقه الإسلامي ونبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول والمجتمعات الإنسانية.

وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنوان "مصر متمسكة بالوسائل السياسية وترفض فرض الأمر الواقع،ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه اختتم مؤتمر "أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري الذي نظمه المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، وسط حضور وطني حاشد ضم نخبة من الخبراء والفنيين والاستراتيجيين والقانونيين.

وأكد المؤتمر، فى بيانه الختامي أن مصر مازالت تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة دون أن ينفي ذلك حقها فى اللجوء إلى أي خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي .. مشيرا إلى أن استمرار الأزمة دون حل سيرتب أثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.

وفي ذات الشأن تحت عنوان "الصادق المهدى يدعو أبى أحمد إلى الاتفاق مع مصر حول مياه النيل"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، دعا رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد إلى اتفاق مربح لكل من مصر وإثيوبيا بخصوص مياه النيل، قائلا في رسالة وجهها لأحمد لتهنئته بفوزه بجائزة نوبل للسلام "انا متاكد أنك لن تضع إخوتنا فى مصر في خيار بين المجاعة المائية أو العداء".

وأضاف المهدى أن السودان سيسعى لهذا الاتفاق المريح للجانبين وتابع "إننا كجيران لكل من إثيوبيا ومصر سوف نخاطبكم بصيغة تصالحية من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق مريح للجانبين يضمن وصول كمية معينة من المياه إلى أسوان"، مؤكدا أن السد الإثيوبي مهم لتنمية إثيوبيا وبالنسبة للسودان مزاياه تبرر عيوبه ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمصر.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الرئيس يطمئن على صحة أمير الكويت" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت الصحيفة عن طارق القونى سفير مصر لدى الكويت قوله، في بيان للسفارة، إنه نقل تحيات الرئيس إلى أخيه سمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والعافية..وأضاف القوني "سرني كثيرا عودة سمو الأمير للبلاد والاطمئنان على صحته، متمنيا أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار".

وفي متابعتها للشأن المحلي ذكرت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان "الصحة": مدارس الإسكندرية خالية من الالتهاب السحائي"، أن وزارة الصحة نفت رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ مدارس محافظة الإسكندرية وما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن إصابة تلميذين بإحدى مدارس المحافظة بالمرض.

وأوضح الدكتور علاء عبد مستشار وزيرة الصحة للشئون الوقائية المتوطنة أنه فور ورود بلاغ يفيد بإصابة تلميذتين بالمرض بإحدى مدارس المحافظة تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لتقصي الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الى المستشفيين اللذين بهما الحالتان وتبين إصابتهما بنزلة معوية وحالتهما مستقرة، مشيرا إلى أن حالة وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بالمستشفى الجامعى بالشاطبي بعد ان تم احتجازها الاثنين كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف القلب والرئتين.

وتحت عنوان "211 ألفا تقدموا لتعاقدات المعلمين"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة التربية والتعليم أعلنت تسجيل 211 ألفا و300 للتعاقد حتى الآن على البوابة الإلكترونية لوظائف المعلمين التي أعلنت عنها الوزارة للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إنطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة معلمين – إداريين – عمال وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين.

أما صحيفة (الجمهورية)، فذكرت تحت عنوان "مدبولي يفتتح أسبوع القاهرة للمياه 2019 الأحد" أن د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يفتتح الأحد المقبل أسبوع القاهرة للمياه 2019 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه سنويا وزارة الموارد المائية والري ويعقد بالقاهرة الجديدة تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".

وأضافت الصحيفة أنه يعقد على هامش "الأسبوع" اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الذي تنظمه المبادرة الرئاسية للبنية التحتية ويحضره 11 من وزراء الري الذين يبحثون مشروعات المبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنت حتى الآن 8 مشروعات إقليمية والدول المشاركة هي مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب أفريقيا.

بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية الإقليمية ومبادرة النيباد والبنك الإفريقي للتنمية يناقش الاجتماع التقارير المرحلية لهذه المشروعات التي تتعلق بالطرق والسكك الحديد والموانئ والنقل النهري والطاقة وشبكة المعلومات من الألياف الضوئية.

وتحت عنوان "تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بالمتوسط"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط أثناء زيارة الفرقاطة متعددة المهام AUVERGNE لميناء الإسكندرية بالاشتراك مع الفرقاطة المصرية “تحيا مصر” وإحدى غواصات القوات البحرية المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب اشتمل على تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة منها الدفاع ضد التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار، التي ظهر من خلالها مدى قدرة الوخدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاع بدفة وسرعة عالية، كما تم تمرين كافة الغواصات وتدريبات المواصلات بالإضافة إلى تبادل هبوط الطائرات على أسطح السفن.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "7.4 مليار جنيه أرباح البورصة والدولار يواصل التراجع"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق أمس 7.4 مليار جنيه مسجلا 714.96 مليار جنيه بنهاية التداولات بقيم مرتفعة نسبيا تجاوزت ال 800 مليون جنيه.

وأضافت الصحيفة أن أسعار الدولار تراجعت أمس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 32 شهرا لتسجيل في تعاملات بعض البنوك الخاصة 16.17 جنيه للشراء و16.27 للبيع ليشهد الدولار تراجعا متواصلا منذ نهاية يناير الماضي.