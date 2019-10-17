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أخبار البلد

اهم الاخبار.. توقف حركة المترو.. حقيقة حريق أكاديمية الفنون.. أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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هاني حسين
نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور.

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقفه من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الكرة؛ عقب قرار الجهات الأمنية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الجميع عليه أن يحترم قرار الجهات الأمنية، مؤكدا أن هناك أمورا كثيرة لا يعلمها الجمهور العادي.

لحظة اقتحام مرتضى منصور استوديو الزمالك اليوم
اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي الحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

وحصد الزمالك، لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضًا فريق سبورتنج في المباراة النهائية.

وأثنى رئيس الزمالك أثناء لقائه باللاعبين، على الأداء المشرف للفريق في بطولة أفريقيا، وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وأفريقي في المواسم الثلاثة السابقة.

أشرف زكي يرد على شائعة حريق أكاديمية الفنون
أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا منذ قليل، تحدث فيه عن شائعة حدوث حريق في أكاديمية الفنون.

وأوضح أشرف زكي "بشأن ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون، تهيب أكاديمية الفنون نشطاء فيس بوك والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار، التي تخص المؤسسات والمواقع العريقة والحيوية".

وتابع أشرف زكي في بيانه "فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون، وكل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق، ما أدى إلى اشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية"

وفاة العشرات من الوافدين في حادث سير مروع بالسعودية
أعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، وفاة 35 مقيمًا وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله "عند الساعة السابعة من مساء أمس، الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، متابعة حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة "شيول، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة".

أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا
أعلن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية مخططًا لها مسبقًا في سوريا، لتدمير ذخيرة ومركبات خلفتها قوات الولايات المتحدة لدى انسحابها من البلاد.

وساهم الغزو التركي شمال سوريا في فرار المئات من مسلحي "داعش" وأسرهم من السجون والمخيمات التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها، مما يثير المخاوف من قدرة التنظيم على إعادة ترتيب صفوفه أو تنشيط خلاياه النائمة.

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