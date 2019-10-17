إرضاء المستهلك.. مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسماعيلية

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أن الغرفة ستشارك فى المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية " إرضاء المستهلك " والتي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية بجميع المحافظات.



وقال "عثمان " أن هناك دراسة شاملة تجرى حاليا لحصر جميع الشوادر والمعارض الخاصة بالغرفة والأماكن الجديدة تمهيدا لعرض تفاصيل المبادرة على مجلس الإدارة للبدء في اقامة شوادر ثابته ومتحركه لبيع السلع داخل المحافظة .



وأضاف رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية أن الاتجاه سيكون أولا للأحياء الشعبية والمناطق التي بها كثافة سكانية كبيرة لكي يستفيد المستهلك منها بشكل مباشر.



وأزضح " عثمان أنه تفاصيل مبادرة " إرضاء المستهلك" ستطرح خلال الأيام القادمة على منتسبي الغرفة من التجار ، بجانب فتح المجال للتجار من الشباب الذين أكدوا له في أكثر من لقاء أن فرصهم قليلة في التعامل مع شوادر الغرفة والمعارض الدائمة.



