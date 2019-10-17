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القاهرة تسجل 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7- 10 - 2019.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
درجات حرارة اليوم
درجات حرارة اليوم
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محمود محسن
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الخميس 7-10-2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار شمال الصعيد على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل مع الشبورة المائية على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيصاحبها أمطار ببعض المناطق وعظمى القاهرة 31.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرًا مُفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 17-10-2019، على النحو التالي: 

القاهرة 31
الإسكندرية 28
مطروح 26
دمياط 28
بورسعيد 28
الإسماعيلية 31
السويس 33
العريش 30
طابا 31
الشيخ زايد 38
الغردقة 35
الفيوم 33
بنى سويف 33
أسيوط 35
الأقصر 37
أسوان 38
شيلاتين 35
حلايب 33
الوادى الجديد 37
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