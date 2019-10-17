كوب من هذا الخليط يحمي الطفل من الإصابة بالأنيميا

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عصير يقي الاطفال والكبار من الانيميا، وهو عبارة عن طريقة عمل الرمان بالأيس كريم، وذلك لأن الرمان يحتوي على الحديد وحمض الفوليك الذي ساعد على تحسين مستويات الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم.



مقادير سموزي الرمان بالآيس كريم:



2 كوب رمان حب

نصف كوب شربات فراولة

2 كوب لبن

1 كوب آيس كريم فراولة

فانيلا



طريقة تحضير سموزي الرمان بالآيس كريم :



* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير