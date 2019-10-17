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فن

محمد رمضان يقود طائرة.. ومازالت الأزمة مشتعلة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
عاد النجم محمد رمضان لتصدر مؤشر البحث جوجل من جديد، ولكن هذه المرة ليس بسبب أغانيه أو أعماله الفنية، وإنما بسبب أزمة قيادته إحدى الطائرات، ما يتعارض مع كل قواعد السلامة والمهنية.

وكان محمد رمضان رد على مقطع فيديو، بثته قناة الجزيرة القطرية بعد تناولها واقعة قيادته الطائرة أثناء ذهابه إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض.


ونشر محمد رمضان فيديو للجزيرة عبر حسابه على "تويتر" نافيًا أنه كان يقود طائرة ركاب مدنية: "‏‏تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين ‎#كفاية_تضليل بقى 😒".

وتابع: "واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل" واختتم محمد رمضان، الفيديو: "ووصلنا بالسلامة قبل معادنا".

وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقدت ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لطائرة محملة بالركاب، قائلة: " فعل مستهتر يؤدي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".

وقالت إن ما فعله محمد رمضان، سيسيء للطيران المصري في خارج، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الطائرة، والوقوف على ملابسات هذا التصرف الطائش، الذي يعكس مدى الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين.

وأضافت أن هذا التصرف يستوجب المساءلة باعتباره يعرض حياة المسافرين للخطر، ومخالفة لكافة الأعراف الدولية.

وكان الفنان محمد رمضان ، نشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد، وقال، إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، والذي يظهر خلاله وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وكشفت المصادر، أنه بعد الإطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، على الفور تم التحقق منه، تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل على متن إحدى الرحلات التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وليست الشركة الوطنية مصر للطيران.
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