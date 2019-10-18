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أخبار العالم

ارتفاع ملحوظ في صادرات الأسلحة السويسرية في 2017

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
ازدادت صادرات الأسلحة السويسرية بأكثر من النصف في عام 2019.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أنه بينما فرضت دول أوروبية أخرى حظرا وانخفاضا في صادرات السلاح في السنوات الأخيرة، فإن الأرقام تظهر زيادة نسبتها 60 % في صادرات السلاح السويسرية من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 عن العام السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السلاح حتى الآن 496 مليون فرنك سويسري ، في حين كانت قد بلغت 299 مليونا في أكتوبر العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أنه وبعد 9 أشهر فقط من العام ، ارتفعت صادرات السلاح السويسرية عن إجمالي حجم الصادرات في أعوام 2015 و 2016 و 2017 .
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