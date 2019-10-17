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أخبار العالم

محاولة دهس وطعن بـ رام الله والاحتلال يطلق النار على منفذ الحادث

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
محاولة دهس وطعن بـ
محاولة دهس وطعن بـ رام الله
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سمر صالح
اعلن جيش الاحتلال انه اطلق النار على شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر واصابه بجروح خطيرة بزعم محاولته دهس وطعن جنود إسرائيليين قرب مخيم الامعري في رام الله .

وجرى نقل الشاب الى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.

وزعم الجيش ان الشاب حاول دهس إسرائيليين ثم ترجل من سيارته وحاول مهاجمة الجنود بسكين قبل ان يطلق الجنود النار عليه ويصيبونه بجروح.

وجرت العملية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الامعري اعتقلت خلالها شابين .

وحسب بيان صادر عن "وحدة حرس الحدود"، فإن اصطدام سيارة الشاب المقدسي بالمركبة العسكرية وقع في نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية. كما ادعى البيان أن الشاب أراد تنفيذ عملية دهس، وأنه كان يحمل سكينا.

وفي أعقاب إطلاق النار على الشاب اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في مخيم الأمعري، أطلقت قوات الاحتلال النار خلالها فيما ألقى الشبان الحجارة.
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