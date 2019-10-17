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أسعار الفاكهة والخضروات الخميس 17 - 10 - 2019.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرّف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانًا تفصيليًا بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
فاصوليا: 14 جنيهًا
بصل: 4.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
رومان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيهًا
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيهًا
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