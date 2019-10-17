تزايد المخاوف بحدوث مزيد من التداعيات بسبب إعصار اليابان

أثار انخفاض درجات الحرارة وتوقع سقوط مزيد من الأمطار في الأيام القادمة المخاوف في مناطق شمال شرق اليابان ومناطق أخرى في البلاد نتيجة إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان مؤخرا.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من سقوط أمطار غزيرة يومي الجمعة والسبت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.



وأفادت التقارير بأنه نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأدنى مستوياتها هذا الموسم في العديد من أنحاء البلاد فإن عمال الإنقاذ واصلوا عمليات البحث عن أكثر من 12 شخصا مازالوا في عداد المفقودين بعد أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وتزايدت المخاوف بشأن سلامة المفقودين نتيجة مرور أربعة أيام بعد وقوع الكارثة وتضاءلت فرص العثور على أحياء.



