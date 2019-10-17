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منوعات

القبض على مواطنين بلغار بسبب الهتافات العنصرية في مباراة انجلترا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ألقت الشرطة البلغارية القبض على ستة مواطنين بلغار لصلتهم بالإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب انجلترا في لقاء منتخبي بلغاريا وانجلترا في تصفيات بطولة أمم أوروبا /يورو 2020/ يوم الاثنين الماضي.

وأفادت التقارير بأنه تم إلقاء القبض على الستة أشخاص بعد عملية تعقب على خلفية الإهانات التي تعرض لها ثلاثة لاعبين إنجليز من أصحاب البشرة السوداء خلال اللقاء الذي أقيم في صوفيا وانتهى بفوز منتخب انجلترا بسداسية نظيفة.

وفى الوقت نفسه ذكرت الإذاعة البلغارية أن عملية تعقب المشتبه فيهم من المشجعين مازالت مستمرة من قبل أفراد الشرطة .

كانت مجموعة من المشجعين البلغار قامت خلال اللقاء بترديد أصوات القردة والإشارة بالتحية النازية خلال اللقاء مما دفع الحكم لإيقافه مرتين في الشوط الأول وتهديده بإلغاء المباراة.
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