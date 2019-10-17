شريف مدكور يوجه رسالة لـ محمد صلاح فى عيد ميلاد ابنته.. شاهد

حرص الإعلامي شريف مدكور على الاحتفال بعيد ميلاد مكة ابنة نجم الكورة العالمى محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" .
ونشر شريف مدكور صورة لمحمد صلاح مع ابنته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ، قائلًا: "كل سنة وأنتى طيبة ..فعلا أب رائع..العشق"..
وانهالت تعليقات متابعي شريف مدكور بتهنئة محمد صلاح وابنته كما يلى :" اب و انسان محترم" و "أب رائع حقيقى" و"كل سنة وأنتى طيبة يامكة ".
وكان قد نشر اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور مع ابنته مكة ، في احدث ظهور له.
وظهر اللاعب محمد صلاح بملابس الهنود الحمر العارية، المكونة من قطعتين على الوسط تأخذ شكل أوراق الشجر ، وعقد من الشجر على الرقبة، و ظهرت ابنته وهى تحتفل بعيد ميلادها.
ونشر شريف مدكور صورة لمحمد صلاح مع ابنته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ، قائلًا: "كل سنة وأنتى طيبة ..فعلا أب رائع..العشق"..
وانهالت تعليقات متابعي شريف مدكور بتهنئة محمد صلاح وابنته كما يلى :" اب و انسان محترم" و "أب رائع حقيقى" و"كل سنة وأنتى طيبة يامكة ".
وكان قد نشر اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور مع ابنته مكة ، في احدث ظهور له.
وظهر اللاعب محمد صلاح بملابس الهنود الحمر العارية، المكونة من قطعتين على الوسط تأخذ شكل أوراق الشجر ، وعقد من الشجر على الرقبة، و ظهرت ابنته وهى تحتفل بعيد ميلادها.