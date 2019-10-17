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أخبار البلد

شريف مدكور يوجه رسالة لـ محمد صلاح فى عيد ميلاد ابنته.. شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح وابنته مكه
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شيماء مجدي
حرص الإعلامي شريف مدكور على الاحتفال بعيد ميلاد مكة ابنة نجم الكورة العالمى محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" .

ونشر شريف مدكور صورة لمحمد صلاح مع ابنته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ، قائلًا: "كل سنة وأنتى طيبة ..فعلا أب رائع..العشق"..

وانهالت تعليقات متابعي شريف مدكور بتهنئة محمد صلاح وابنته كما يلى :" اب و انسان محترم" و "أب رائع حقيقى" و"كل سنة وأنتى طيبة يامكة ".

وكان قد نشر اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور مع ابنته مكة ، في احدث ظهور له.

وظهر اللاعب محمد صلاح بملابس الهنود الحمر العارية، المكونة من قطعتين على الوسط تأخذ شكل أوراق الشجر ، وعقد من الشجر على الرقبة، و ظهرت ابنته وهى تحتفل بعيد ميلادها.


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