الفلاحين: ارتفاع أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية مبالغ فيه

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرحت أصناف وأسعار تقاوي المحاصيل الشتوية بأسعار مبالغ فيها، ما أثار غضب المزارعين.





ولفت إلى أن الوزارة طرحت تقاوي القمح في عبوات تزن 30 كيلو بسعر 250 جنيهًا، فيما كان سعر نفس العبوة من تقاوي القمح الموسم الماضي زنة 30 كيلو بـ230 جنيها فقط، بزيادة 20 جنيهًا في كل عبوة، كما طرحت الوزارة تقاوي الفول البلدي في عبوات 35 كيلو بـ 940 جنيهًا وكانت نفس العبوة العام الماضي بسعر 460 جنيهًا بزيادة 480 جنيهًا.





كما زادت أسعار تقاوي عبوة الشعير الـ30 كيلو من 200 جنيه في أكتوبر الماضي إلي 300 جنيه أكتوبر الحالي وزاد سعر كيلو تقاوي البصل من 160 جنيهاً الموسم الماضي إلى 200 جنيه هذا العام وزادت أسعار العبوات الـ10 كيلو من تقاوي الفاصوليا من 300 جنيه عام 2018 إلي 320 جنيهًا عام 2019.





وأضاف "أبوصدام" وفي الوقت الذي رفعت فيه وزارة الزراعة أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية الأساسية من قمح وبصل وبسله وفاصوليا وغيرها والتي يفترض أنها مدعمة إلا أنها ثبتت أسعار تقاوي البرسيم حفاظًا علي شعور المواشي وضد السياسة العامة للدولة والتي تهدف للحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه والتي يعد البرسيم أحد أهم هذه المحاصيل؛ حيث طرحت سعر تقاوي عبوة البرسيم الـ 10 كيلو بسعر 320 جنيهاً بنفس سعر عبوة تقاوي البرسيم زنة الـ 10 كيلو العام الماضي وهو 320 جنيهًا.





وأشار "عبدالرحمن" إلى ان الفلاحين يشكون من ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أيدي عاملة وأسمدة ومبيدات وأجرة نقل وأجرة الآلات زراعية في ظل ضعف الدعم والتمويل الزراعي وأن هذه الزيادة في أسعار التقاوي تزيد الأعباء علي المزارعين وتزيد تكلفة الزراعة ومع تدني أسعار المنتجات الزراعية سوف يؤدي ذلك لخسائر كبيرة للمزارعين وعرقلة تنمية القطاع الزراعي وفي حالة زيادة أسعار المنتجات الزراعية سوف تزيد الأعباء علي المواطنين.



