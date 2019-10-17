Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تجمعهم الفتة.. تعرف على تفاصيل الاحتفال بعيد الصلح في سيوة.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
عيد الصلح
عيد الصلح
Advertisements
آيات أحمد
كشفت الإعلامية لميس سلامة، عن تفاصيل "عيد الصلح"، والتى بدأت واحة سيوة في استقباله، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 إلي 16 من شهر أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن هذا العيد له طقوس خاصة وشعائر يقيمها أهالى سيوة.

وأوضحت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يجتمع جميع سكان الواحة، أعلي جبل الدكرور، ويرددون وينشدون الابتهالات الدينية، ويتبادلون أطراف الحديث، بينما يجتمع الطهاة "الطباخين" لطهي اللحوم، التي شاركت بها كل البيوت السيوية لإعداد وجبة غداء.

وذكرت أن الوجبة الغذائية عبارة عن أكله شعبية مصرية، خبز باللحم مع الأرز "فتة"، وبعد صلاة الظهر يجتمع الشباب من أهل سيوة، وتعد الوليمة الكبرى بصفوف طويلة من الأطباق، بشرط ألا يمد أحد من الحضور يده على الطعام قبل أن ينادي فيهم مناد يأذن لهم بتناوله بحيث يكون التناول جماعيا.

وتابعت لميس سلامة، أن تستمر الاحتفالات بعيد الحصاد أو السياحة لمدة 3 أيام قمرية، وفي صباح اليوم الرابع، تخرج مسيرة كبيرة من أبناء سيوة يحملون الأعلام ويرددون الأدعية والمديح والابتهالات الروحانية، حيث تبدأ من جبل الدكرور، وتمر بالمزارع والشوارع، وصولاً إلى ميدان سيدي "سليمان" بجوار المسجد الكبير، وسط مدينة سيوة، معلنين بذلك انتهاء الاحتفالات ليبدأ عاما جديدا بدون ضغينة أو كراهية، بل بالحب والاحترام والمصالحات في عيد "التصالح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة

عيد السياحة .. موسم التصالح والتآخي في سيوة .. احتفالات على جبل التكرور ترفع شعار التمر والزيتون في الليالي القمرية

عيد السياحة .. احتفالات أهالي سيوة على جبل التكرور ترفع شعار التآخي

الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور

ترشيحاتنا

كسر خرسانة.. شاب يبني منزله من المخلفات.. شاهد

معنى «والطيبون للطيبات».. الإفتاء توضح صفات الزوجة الصالحة ..فيديو

أسرار وتفاصيل.. مرتضى منصور يكشف سر إقامة مباراة جينيراسيون بـ استاد السلام

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي: بيتفرجوا على قناة الزمالك أكثر من الزملكاوية

بصحبة زوجها.. شاهد مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 - 10 - 2019.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية