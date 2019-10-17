تجمعهم الفتة.. تعرف على تفاصيل الاحتفال بعيد الصلح في سيوة.. فيديو

كشفت الإعلامية لميس سلامة، عن تفاصيل "عيد الصلح"، والتى بدأت واحة سيوة في استقباله، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 إلي 16 من شهر أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن هذا العيد له طقوس خاصة وشعائر يقيمها أهالى سيوة.





وأوضحت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يجتمع جميع سكان الواحة، أعلي جبل الدكرور، ويرددون وينشدون الابتهالات الدينية، ويتبادلون أطراف الحديث، بينما يجتمع الطهاة "الطباخين" لطهي اللحوم، التي شاركت بها كل البيوت السيوية لإعداد وجبة غداء.





وذكرت أن الوجبة الغذائية عبارة عن أكله شعبية مصرية، خبز باللحم مع الأرز "فتة"، وبعد صلاة الظهر يجتمع الشباب من أهل سيوة، وتعد الوليمة الكبرى بصفوف طويلة من الأطباق، بشرط ألا يمد أحد من الحضور يده على الطعام قبل أن ينادي فيهم مناد يأذن لهم بتناوله بحيث يكون التناول جماعيا.



