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محافظات

صحة دمياط: مستعدون لمواجهة الالتهاب السحائي.. ولم نسجل إصابات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المديرية استعدت لمواجهة مرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى تكليف كافة المستشفيات بالاستعداد لمواجهة المرض، وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي بالمديرية، نافيا في الوقت نفسه وجود أي إصابة به داخل المحافظة.

وأشار طلحة في بيان، الخميس، إلى أنه تم توفير العلاج اللازم، لمواجهة المرض، مشيرا إلى أنه تم توفير حجرة عزل بالمستشفيات، لاستقبال أية حالات يشتبه فيها، وتم تجهيز فرق طبية للتعامل مع الحالات، من خلال الفحص وبذل عينات النخاع الشوكى للتحليل، مشيرا إلى أن أغلب الحالات، تستجيب للعلاج ويتم شفاؤها.

وكانت شائعات قد جرى انتشارها على مدار الساعات الماضيه حول وجود اصابات بمرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بدمياط والتحذير من ذهاب الطلاب للمدارس والاختلاط وانتشار المرض خاصة في مراحل رياض الاطفال والابتدائي مما اثار حاله من الخوف من قبل اولياء الامور على أبنائهم من الإصابة بالمرض.
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