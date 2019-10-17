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اقتصاد

26 جنيها لكيلو البلطى .. أسعار الأسماك اليوم 17-10- 2019

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الاسماك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019 وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 25 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 460 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.

وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح ما بين 22 إلى 26 جنيها، والبلطى نمرة "2" 21 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 32 جنيها، برانيس إسكندراني نحو 66 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ40 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيها.


وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 360 جنيها.
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