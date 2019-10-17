لعدم استخدامها..Yahoo تحذف جميع محتويات المجموعات في 14 ديسمبر

قررت شركة ياهو "Yahoo" الأمريكية، حذف مجموعات ياهو "Yahoo Groups"، وهي واحدة من أقدم خدمات المنصة وعلي الرغم من أنها لا تستخدم على نطاق واسع الآن ولكنها تظل عقبة كبيرة أمام جهود التى تبذلها الشركة لاستعادة مكانتها كأول خدمة للبريد الالكتروني في العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، حيث لا يزال بإمكانك العثور على مجموعات مكونة من آلاف الأعضاء، وبعض المجموعات كانت نشطة في الآونة الاخيرة من هذا العام، ولكن اعتبارا من 14 ديسمبر القادم، سيتم حذف جميع المحتويات التي تم نشرها على مجموعات Yahoo.



وقالت الشركة: "إنها ستعمل إلى حد كبير إلى إغلاق الخدمة في وقت أقرب ممكن، كما أنك لن تكون قادرًا على تحميل محتوى جديد للمجموعات الخاصة بك بدءًا من الإثنين 21 أكتوبر الجاري".



وبمجرد حذف المحتوى القديم، كل ما ستتمكن من فعله هو تصفح الدليل الخاص بالمجموعات، أو يمكنك إرسال طلب دعوتك إلى واحدة، وإذا كنت ضمن مجموعة فقم بإرسال محتوى هذه المجموعة بالبريد الإلكتروني.



وفيما يلي المحتوى الذي سيتم إزالته من مجموعات ياهو: "الملفات Folders، التقويم Calendr، البيانات Database، المرفقات Attachments، المحادثات Conversations، تحديثات البريد الإلكتروني Email Updates، تاريخ الرسائل Message History".



وإذا كنت ترغب في حفظ المحتوى من مجموعة قبل إزالته، تقول ياهو: "أنه يمكنك تنزيل ملفاتك مباشرةً من صفحة مجموعات ، أو عن طريق الانتقال إلى صفحة لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بـ Verizon Media، وتسجيل الدخول إلى حساب Yahoo الخاص بك، وإرسال طلب بيانات مجموعتك، فقط قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك مرة واحدة، وسيتم إرسال البيانات الخاصة بك إليه، بالإضافة لبعض من المحتوي قد تحصل علي الحفاظ عليها من قبل أرشيف الإنترنت".