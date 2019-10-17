أعراض الإصابة بـ الالتهاب السحائي.. توجه لأقرب مستشفى فورًا

نفى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط شائعات وجود مرض الالتهاب السحائي بالمحافظة، مؤكدا استعداد المديرية على تقديم التوعية اللازمة وتوفير سبل الوقاية والتطعيمات اللازمة، بالتنسيق مع الطب الوقائى، خاصة التربية والتعليم.





وعن أعراض الإصابة، قال إن أعراض المرض تبدأ بارتفاع مُفاجئ فى درجة الحرارة وأحيانًا مصحوبة بتشنجات وفى هذه الحالة يجب الإسراع بعرض الحالة على أقرب مستشفى للفحص وتلقى العلاج اللازم.



