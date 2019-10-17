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محافظات

أعراض الإصابة بـ الالتهاب السحائي.. توجه لأقرب مستشفى فورًا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
أعراض الاصابة بالالتهاب
أعراض الاصابة بالالتهاب السحائي
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زينب الزغبي
نفى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط شائعات وجود مرض الالتهاب السحائي بالمحافظة، مؤكدا استعداد المديرية على  تقديم التوعية اللازمة وتوفير سبل الوقاية والتطعيمات اللازمة، بالتنسيق مع الطب الوقائى، خاصة التربية والتعليم.

وعن أعراض الإصابة، قال إن أعراض المرض تبدأ بارتفاع مُفاجئ فى درجة الحرارة وأحيانًا مصحوبة بتشنجات وفى هذه الحالة يجب الإسراع بعرض الحالة على أقرب مستشفى للفحص وتلقى العلاج اللازم.

وأشار "طلحة" إلي أنه تم توفير العلاج اللازم، لمواجهة المرض، مشيرًا إلى أنه تم توفير حجرة عزل بالمستشفيات، لاستقبال أي حالات يشتبه فيها، وتم تجهيز فرق طبية للتعامل مع الحالات، من خلال الفحص وبذل عينات النخاع الشوكى للتحليل، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات، تستجيب للعلاج ويتم شفاؤها.
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