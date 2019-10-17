سقطت بـ 1299 قرصا مخدرا .. حبس تاجرة مخدرات في الشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس مسجلة خطر، لاتهامها بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها.



وكان قد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط مسجلة خطر مخدرات، والسابق اتهامها في 14 قضية آخرها " مخدرات " وبحوزتها 1299 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالي 1080 جنيها وهاتف محمول.



وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائها ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.