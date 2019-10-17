مصر ترفض العدوان التركي على الأراضي السورية ومجلس الأمن يحذر من هروب أسرى داعش.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

البرهان يصدر مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.

ترامب ينفي إعطاء الضوء الأخضر لأردوغان لغزو شمال سوريا.

إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام مئات المستوطنين للأقصى.

استمرار مظاهرات الانفصاليين في إقليم كتالونيا الإسباني.



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم رفض مصر في بيان رسمي العدوان التركي على الأراضي السورية، وتابعت ردود الأفعال الدولية على هذا العدوان، كما اهتمت بتصاعد مظاهرات الانفصاليين في إقليم كتالونيا الإسباني.



في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "البيان" تأكيد مصر أنها تتابع "ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية" ورحبت بالموقفين الأوروبي والأمريكي الرافضين له.



وأشارت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس إلى هذا "العدوان وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف؛ فضلًا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سورية".



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر أمس مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن القرار يأتي كمبادرة إيجابية، بعد إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة ستة أشهر أخرى.



وقالت صحيفة "الخليج" إن مجلس الأمن الدولي حذر في بيان صدر بالإجماع أمس الأربعاء، من خطر فرار أسرى داعش في سوريا، إلا أنه لم يدعُ إلى وقف العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وجاء في البيان «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها داعش». وأعرب جميع أعضاء المجلس ال15 بمن فيهم روسيا، الطرف الفاعل في النزاع، عن «قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني» في شمال شرق سوريا.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفيه أن يكون قد أعطى الضوء الأخضر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان لتنفيذ العدوان في شمال شرق سوريا، مضيفًا أن أردوغان كان يخطط لهذا التحرك منذ فترة طويلة وأنه لم يرد تعريض القوات الأمريكية للخطر. وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ستحاول تسوية الأمر مع تركيا" فيما يخص الهجوم لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.



وبحسب موقع "24"، أصيب 51 فلسطينيًا، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس، حيث اقتحم نحو 1350 مستوطنًا مقام يوسف فجرًا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون الخروج البريطاني «بريكست»، ميشيل بارنييه، قال إن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، بشأن التغييرات في اتفاق الانسحاب من التكتل الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، يبدو «أكثر صعوبة»، لكنه أضاف في لوكسمبورج، وهو في طريقه لإطلاع وزراء الشؤون الأوروبية على وضع المفاوضات: «التوصل إلى اتفاق مازال ممكنًا، ولكن يجب أن يناسب أي اتفاق الجميع، لقد حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني».



وقالت "الخليج" إن المظاهرات في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا تواصلت احتجاجًا على صدور حكم قضائي مثير للجدل بحق عدد من القادة الانفصاليين بالإقليم، فيما أكدت مصادر رسمية، إصابة 72 عنصر أمن بجروح وكسور خطرة، واعتقال 51 متظاهرًا، خلال المواجهات الأخيرة.



ونقلت "الاتحاد" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاده أن يوقع أي اتفاق تجارة مع الصين قبل اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي. وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه تجري حاليًا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.



وأفادت "البيان" بأن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الاعتداء الذي استهدف منشآت نفط سعودية في 14 سبتمبر الماضي. وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة الحفاظ على سرية هويتهما إن العملية تمت في أواخر سبتمبر واستهدفت قدرة طهران على نشر «الدعاية». وأوضح أحد المسؤولين أن الضربة أثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.