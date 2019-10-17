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توك شو

تنتج 30 ألف طن سنويًا.. محرز: مصر فى مقدمة البلاد المصدرة لعسل النحل.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
عسل النحل
عسل النحل
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آيات أحمد
قالت نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، الدكتورة منى محرز، إن مصر تعد من البلاد المصدرة لعسل النحل، لافتة إلى أن مصر تنتج 30 ألف طن سنويًا.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن الدولة تهتم برفع الوعى التغذوى للمواطنين، لذلك تهتم بإنتاج عسل النحل نظرًا لأهميته للصحة.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن جودة عسل النحل المصرى تفوق التوقع، مؤكدة أن النحل يتغذى على نبات وزهور مختلفة وهو ما يترتب عليه وجود تنوع فى عسل النحل حسب المحصول او نوع الغذاء ، مشيرة إلى أن بعض النحالين يلجأون إلى تغذية النحل اعتمادا على حبة البركة مما يزيد من جودة العسل .

وتابعت، أن الفترة القادمة ستشهد إقامة معارض ومهرجانات لعسل النحل، مشيرة إلى أن منتج عسل النحل المصرى يتميز بجودته وقدرته على المنافسة.
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