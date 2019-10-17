بأسلوب التسلق.. حبس عاطل يسرق المساكن في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئيةن حبس عاطل، لاتهامه بارتكاب وقائع سرقة للمساكن بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة بان المتهم اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة للمساكن، باستخدام أسلوب التسلق.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن" وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده ، أسفرت إحداها عن ضبطه .



وأرشد المتهم عن جزء من متحصلات نشاطه الإجرامى، باستدعاء المجنى عليهم فى الوقائع المنوه عنها ، تعرفوا على المضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

