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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: مستعدون لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على أنقرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين، استعداد الولايات المتحدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة إذا لم توافق القوات التركية على وقف هجومها على شمالي سوريا.
وقال "منوشين" - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم /الخميس/ - : "إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة في حال لم يتم التأسيس لوقف إطلاق النار في شمال سوريا".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي بفرض عقوبات مدمرة على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع بين رجب طيب أردوغان ومايك بنس، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

كان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد أنقرة يمكن أن تبدأ بشكل محدود، ولكنها عندما تصل إلى حدها الأقصى يمكن أن تدمر الاقتصاد التركي.
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