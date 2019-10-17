خالد صديق: الانتهاء من تطوير مصر القديمة بالكامل فى 2021.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تمت إعادة الأسر التى تم نقلها إلى أكتوبر مرة أخرى فى المرحلة الأولى لمشروع روضة السيدة زينب بعد إتمامها.



وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن مشروع روضة السيدة زينب يقع على مساحة 7.5 فدان، والحصر كان 660 حالات وتم تنفيذ عدد الوحدات التي بلغت 816 وحدة سكنية وأكثر من 202 وحدة تجارية، مؤكدا أن المشروع استغرق 18 شهرًا للتنفيذ .



وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن الحكومة ستقوم بإعادة تسكين أهالى تل العقارب فى مشروع روضة السيدة زينب، مشيرا إلى أن الحكومة تحملت طول مدة التنفيذ المشروع تكلفة إيجار السكن المؤقت لأهالى المنطقة.



وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هناك خطة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى عهدها السابق قبل دخول العشوائيات، منوها بأن هناك محاولات لتطوير القاهرة بدءا من خط النيل وفي إطار مناطق القاهرة الكبرى سيكون لها طراز معماري خاص مثل مثلث ماسبيرو بطراز المنطقة الخديوية.



وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات أنه خلال الفترة الحالية تم البدء بالمرحلة الثانية لتطوير منطقة مصر القديمة بالفعل، ولكن المجهود الحالى لا يظهر للناس، وسننتهى منه فى منتصف 2021.

