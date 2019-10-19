فيديوجراف | شروط الحصول على قرض الزواج

ووضعت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على أولويات أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، وأكثر من عشر أعضاء في المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".





ويقوم صندوق تمويل زواج الشباب، وفقا لمشروع القانون، بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه؛ بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التي تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن، وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وتلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.



