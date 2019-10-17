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منوعات

القبض على شقيقة أمل علم الدين في سنغافورة للقيادة تحت تأثير الكحول

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قررت محكمة سنغافورة بمعاقبة شقيقة أمل علم الدين المحامية اللبنانية وزوجة النجم العالمى جورج كبونى بالحبس لمدة 3 أسابيع، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، اعترفت تالا علم الدين لوتاليك البالغة من العمر47 عامًا، بقيادتها السيارة تحت تأثير الكحول.

كما أن تالا قادت سيارتها وهى بدون أى لوحات رسمية، بالإضافة إلى عدم تواجد بوليصة تأمين، فتم تغريمها مبلغ 6400 دولار ومنعها عن القيادة لمدة أربع سنواتٍ بعد خروجها من السجن.

يذكر أن تالا كانت تقود سيارة زوجها رجل الأعمال من نوع BMW X5، بينما تم توقيفها في الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

وتمتلك تالا مجموعة أزياء Totally Tala، والتى اتخذت من سنغافورة مقرًا لها بعد نيويورك.
القبض على شقيقة أمل علم الدين في سنغافورة للقيادة تحت تأثير الكحول
القبض على شقيقة أمل علم الدين في سنغافورة للقيادة تحت تأثير الكحول
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