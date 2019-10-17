بعد شهر من إصداره. 50% من أجهزة آيفون تعمل بـ iOS 13

قد يكون التحديث الأخير من نظام التشغيل iOS 13 المملوك لشركة آبل "Apple"، مليئًا بالأخطاء خلال الأسابيع الأولي من إصداره، ولكن لم يكن له تأثير كبير علي المستخدمين الذين يفضلون استخدام النظام، ووفقا لآخر إحصائيات شركة آبل أن أكثر من 50 في المئة من جميع نسخ الآيفون كافة تعمل الآن بأخر إصدار من النظام iOS 13.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، جاءت هذه النتائج بعد 26 يوما فقط من إطلاق آبل لنسخة النظام iOS 13، بالرغم من الثغرات المتعددة الموجودة بالنظام وكانت له أثرًا كبيرًا على المستخدمين، حيث تصدر آبل كل أسبوع عدة تحديثات للنظام لحل المشاكلات التى تتعلق بالبطارية ولوحة المفاتيح ومساعدها الصوتي سيري.



وتبدو تلك النسبة أفضل مقارنةً بنظام التشغيل أندرويد المملوك لجوجل، ولكن عند المقارنة بين المدة الزمنية التي حققت فيها نسخة النظام السابقة iOS 12 نفس النسبة حيث استغرقت 23 يومًا للوصول إلى معدل 50% من الايفونات العاملة بها، حيث تستخدم نسبة 41 في المائة نظام التشغيل iOS 12، و 9% فقط تستخدم نظام تشغيل الأقدم.



وتعمل نسبة 38 في المئة من نسخ الاي فون المطروحة في السوق منذ 4 سنوات بنظام التشغيل iOS 12، بينما 7 في المئة منها فقط تعمل بإصدارات أقدم من iPadOS، بالإضافة إلى 33 في المئة من جميع أجهزه الآي باد تعمل بنظام التشغيل الجديد و 41 في المئة من أحدث أجهزة الحاسب المحمول.



وفي حين أن هذه المعدلات هذه قد تباطأت من العام الماضي، فإن شركة آبل تتفوق بشكل كبير على نظيرتها جوجل في هذا الجانب، وذلك بفضل دمجها المحكم للأجهزة والبرامج التي لم تتمكن جوجل من تكرارها باستخدام أندرويد، حيث بلغت نسبة الهواتف العاملة بنظام أندرويد 9 حوالي 10.4 من مجمل الهواتف العاملة بالنظام وفقًا لإحصائية شهر مايو الماضي، ويبدو أن جوجل قد توقفت مؤخرا عن إصدار احصائيات استخدام نظام التشغيل الخاص بها، حيث لم توضح عدد الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد أندرويد 10.