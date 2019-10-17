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رياضة

جلال vs ميدو.. مصر المقاصة في مواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي بالسويس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق مصر المقاصة ضيفًا على منافسه فريق المصري البورسعيدي بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش بالسويس في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام إلى تحقيق الفوز وتصحيح المسار، خاصة عقب نتائج الفريق المخيبة للآمال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة على يد الجونة بالجولة الماضية.

بينما على الجانب الآخر، يسعى إيهاب جلال إلى إدراك خسارته الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ11 بالدوري الممتاز برصيد 3 نقاط فقط، بينما يأتي المصري البورسعيدي بالمركز السابع برصيد 4 نقاط.
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