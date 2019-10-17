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اقتصاد

بنك الإسكندرية يطلق مبادرة حرفة وتواصل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ستار كير مصر" وجمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر" لإطلاق مبادرة "حرفة وتواصل" التي تهدف الى تمويل مدرسة تواصل الجديدة بإسطبل عنتر بمصر القديمة.

وتعمل جمعية "تواصل" حاليًا على بناء مدرسة جديدة لتستوعب حتى ٥٠٠ طالب من المنطقة - بدلا من ١٧٠ طالبا حاليا - تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٦ عامًا لتمكينهم من الوصول للخدمات التعليمية المختلفة في قطاعات التعليم والتدريب المهني والفنون المسرحية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمعية على تطوير متجر إلكتروني لبيع منتجات الطلاب اليدوية وزيادة إيراداتها.

تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور كلًا من دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالبنك، وكريم سعد رئيس مؤسسة "ستار كير" مصر، ومحمد أبو يوسف رئيس جمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر".

وصرحت ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الاسكندرية "يُسعد بنك الإسكندرية التعاون مع "ستار كير" و"تواصل" لإيماننا بأهميته نحو خلق بيئة مناسبة لدعم التعليم والتدريب المهني في مصر، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠."

وصرح محمد أبو يوسف، رئيس جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر "لقد اتخذت "تواصل" المبادرة لإتاحة الفرصة للأطفال، وخاصة الطلاب المتسربين للنجا من مستقبل مظلم إذا تركوا دون الإرشاد الكافي. نحن فخورون بتعاوننا مع بنك الإسكندرية ومؤسسة "ستار كير" لاهتمامهما بتعليم الأطفال المهمشين وتوفير الرعاية الصحية والمأوى لهم. ويعتبر القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية هي القوة الدافعة وراء التنمية الشاملة، وهي الأساس القوي لازدهار المجتمعات والاقتصاديات".

تعمل جمعية "تواصل" في إسطبل عنتر بمصر القديمة منذ عام ٢٠٠٨، وهي تدير مدرسة مجتمعية صغيرة للأطفال المُتسربين من التعليم وتوفر المدرسة التعليم المدرسي والتدريب المهني بما في ذلك الخياطة والكروشيه والنجارة ونسج السجاد اليدوي.

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