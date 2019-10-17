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أخبار العالم

ميركل: التوصل لاتفاق بشأن بريكست لا يزال ممكنا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنا، إلا أنه لم يتم التوصل إليه بعد.
وقالت ميركل - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية ، اليوم الخميس - "إننا في طريق أفضل من ذي قبل، إلا أننا لم نصل بعد إلى الهدف"، مشيرة إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء المفاوضات بشكل ناجح.

ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.. ويتخذ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفس الموقف الرافض الذي اتخذته سابقته تيريزا ماي، من البند الوارد في اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة في الجزيرة الأيرلندية وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.

ويرغب جونسون في إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم (شبكة الأمان).. وفي المقابل يطلب الاتحاد حلا يحقق نفس الأهداف المتمثلة في تجنب إغلاق الحدود في الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.
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