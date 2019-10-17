أسعار النفط تنخفض بفعل دلائل على زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 1% إلى 58.85 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1% إلى 52.80 دولار للبرميل.



وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 11 أكتوبر وفقا للتقرير الأسبوعى لمعهد البترول الأمريكي، الذى نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها اليوم الخميس.



ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.



ويأتى ذلك فى ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمى وبالتالى الطلب على النفط، فى الوقت الذى كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى فى سبعة أشهر فى سبتمبر.



كما يأتى ذلك عقب بيانات صادرة فى وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.



لكن الآمال فى التوصل إلى اتفاق تجارى محتمل بين الولايات المتحدة والصين ساهمت فى تقليص انخفاض أسعار النفط بعد أن قال منوتشين إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجارى كى يوقع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.



