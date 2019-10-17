Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار النفط تنخفض بفعل دلائل على زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 1% إلى 58.85 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1% إلى 52.80 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 11 أكتوبر وفقا للتقرير الأسبوعى لمعهد البترول الأمريكي، الذى نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها اليوم الخميس.

ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويأتى ذلك فى ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمى وبالتالى الطلب على النفط، فى الوقت الذى كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى فى سبعة أشهر فى سبتمبر.

كما يأتى ذلك عقب بيانات صادرة فى وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.

لكن الآمال فى التوصل إلى اتفاق تجارى محتمل بين الولايات المتحدة والصين ساهمت فى تقليص انخفاض أسعار النفط بعد أن قال منوتشين إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجارى كى يوقع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

فى ذكرى رحيله.. فنانة شهيرة كانت السبب فى إشهار منير مراد إسلامه

رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

تدعو إلى تقنين الدعارة.. قصة موديل إباحية تعلن الترشح لـ الرئاسة فى كرواتيا

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

تجدد الأزمة.. اعتراض رسمي من المقاولون العرب على مباراة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور