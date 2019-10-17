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الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي بين طلبة المدارس.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن ما يقال عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بمصر ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن البداية كانت بلاغا بإصابة طالبتين بهذا المرض بإحدى مدارس الإسكندرية.

وأضاف الدكتور علاء عيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه عند وصول الخبر إلى الوزارة على الفور قامت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، بتشكيل فريق من قطاع الوقائى للوصول إلى حقيقة الأمر، موضحا أن الفريق بدأ فى الإجراءات الخاصة لمعرفة الحالة.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، قيام الفريق الخاص بوزارة الصحة بالذهاب إلى المستشفيين اللذين استقبلتا الحالتين، لافتا إلى أن الحالة الأولى لديها اشتباه فى التهاب سحائى، موضحا أن هذا الاشتباه غير مؤكد إلا من خلال التحليلات، مشيرا إلى أن التقرير أكد عدم إصابتها بهذا الالتهاب.

ونوه بأن حالة الطالبة جيدة جدا الآن كما أنها ظهرت في أكثر من برنامج.

وقال إن أعراض الالتهاب السحائي هى عادة تكون ارتفاعا في درجة الحرارة تبدأ من 38 درجة ويكون هناك تصلب بالرقبة واضطراب فى الوعى، لكن الهدف من كل ذلك القيام بالتحاليل التى تثبت إذا كان التهابا سحائيا أم لا.
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