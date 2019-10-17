الفاو تكشف سبب تدهور الوضع الغذائي بالمنطقة العربية.. فيديو

قال الدكتور نصر الدين الحاج أمين "ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر: إن أكثر من 50 مليون مواطن فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يعانى من سوء التغذية.





وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" إلى أن التحدى الذى يواجهه العالم كله هو القضاء على الجوع، مؤكدًا أن هذا الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة الملتزمة بها كل الدول بما فيها دول المنطقة "الشرق الأدنى وشمال أفريقيا " ومصر.





وأضاف ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن المنطقة العربية بشكل عام تعانى من إشكاليات كثيرة منها تدهور أوضاع الأمن الغذائى، خاصًا فى الفترات الأخيرة .





وتابع" ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أنه من أكبر المسببات لتدهور أوضاع الأمن الغذائى هو الصراعات الإقليمية التى نشأت فى الفترات الاخيرة ، مضيفًا أن مصر لها تحديات خاصة انها من الدول التى حققت إنجازات كبيرة جدا فى مجال الأمن الغذائى , ولكن مازال التحدى أكبر.





وأكد" ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن تحديات الأمن الغذائى فى مصر تتمثل فى نقص التغذية والمغذيات الدقيقة، فمصر حاليًا اقل من 5% فى نقص التغذية وهذا الأداء لا بأس به .





وأوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن من اكبر التحديات التى تواجه مصر هو سوء التغذية فى مجال البدانة خاصة فى قطاع الاطفال والنساء فى مراحل خاصة من الحمل.





وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى أن البدانة فى العالم متزايدة بشكل عام وإنما فى مصر الآن تقدر بأكثر من 30 % .





وكشف ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن التحدى الثانى أن سوء التغذية فى مصر بسبب أن الأشخاص لا يسيرون على نظام صحى سليم، وهناك بعض المؤشرات تؤكد ذلك كتقزم الاطفال .





وأضاف ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لابد وان يكون الأكل متنوعا به المكونات الضرورية للجسم من زيوت وبروتين وفيتامينات وغيرها، وأكد أنه إن نقصت هذه التكوينة يختل نشاط الإنسان والاكل يكون متوازنا وبكمية مناسبة .



