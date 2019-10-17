في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. 5 معلومات لا تعرفها عنه

يصادف اليوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، بعدما تجمع أكثر من 100 ألف شخص في العاصمة الفرنسية باريس لمساعدة ضحايا الفقر والعتف والجواع.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 32 للإحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن فكرة تأسيس هذا اليوم.





1- فى 17 تشرين أكتوبر عام 1987 اجتمع أكثر من مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.





2- يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى البلاد والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.





3- فى 22 يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من تشرين أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة.





4- ودعا كذلك القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا باليوم، لدى طلبها ذلك، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.



