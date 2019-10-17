Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يرفض دعوة رونالدو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
Advertisements
محمد السعيد
رفض ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، دعوة البرتغالي كريسيتانو رونالدو لاعب يوفنتوس بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكان ميسي توج بجائزة الحذاء الذهبي، أمس، الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في إحراز 36 هدفًا مع برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان، الذي تمكن من تسجيل 33 هدفًا في الموسم ذاته.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب تتويجه بالجائزة:" أشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرًا لويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، الثنائي لهما دور أساسي في تتويجي بالحذاء الذهبي".

وعن عودة رونالدو له للانضمام إلى الدوري الإيطالي قال ميسي:" كل شخص يبحث عن أهدافه، أنا لست بحاجه إلى مغادرة أفضل نادٍ في العالم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلا ميسي يسلمانه الحذاء الذهبي فى حضور سواريز و ألبا.. فيديو وصور

بعد تتويجه بالحذاء الذهبي .. ميسي يوجه رسالة مؤثرة لزملائه في برشلونة

ترشيحاتنا

تتحدى الزمن .. نرمين الفقي تبهر متابعيها على إنستجرام

أخبار البرلمان.. النواب يفجر مفاجأة حول زيادة المعاشات ودعم التموين.. وإجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

جورج بوش يخرج عن صمته وهذا ما قاله بحق ترامب.. كلام شديد اللهجة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقفه من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

شطة يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويتحدث عن قضية نادي القرن .. فيديو

دور اتحاد الكرة.. التفاصيل الكاملة لأزمة تأجيل مباراة القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان