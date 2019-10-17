ميسي يرفض دعوة رونالدو

رفض ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، دعوة البرتغالي كريسيتانو رونالدو لاعب يوفنتوس بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.



وكان ميسي توج بجائزة الحذاء الذهبي، أمس، الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في إحراز 36 هدفًا مع برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان، الذي تمكن من تسجيل 33 هدفًا في الموسم ذاته.



وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب تتويجه بالجائزة:" أشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرًا لويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، الثنائي لهما دور أساسي في تتويجي بالحذاء الذهبي".



وعن عودة رونالدو له للانضمام إلى الدوري الإيطالي قال ميسي:" كل شخص يبحث عن أهدافه، أنا لست بحاجه إلى مغادرة أفضل نادٍ في العالم".

