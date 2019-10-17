تجنني.. يارا بـ إطلالة ناعمة وأنيقة تبرز جمال أنوثتها

شاركت المطربة يارا ، جمهورهاعلى وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة





وأطلت بها يارا، بـ فستان طويل باللون البيج الفاتح، ومفتوح من الساق وبأكمام طويلة، ووضعت على الوسط حزام عريض باللون الجملى الذى يبرز رشاقتها، وانتعلت slipper، باللون الجملى، وحملت حقيبة باللون البنى الغامق الأنيق





وقامت بتسريح شعرها على طريقة ذيل الحصان التى تناسب إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، وأضافت إلى إطلالتها مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة كـ سلسة ناعمة، وقرط صغير، وخاتم لليد





ووضعت يارا، نظارة شمسية باللون الأسود التى تناسب ملامح وجهها، واعتمدت فى الميكاب على جمال بشرتها مع أحمر شفاة باللون البيج الفاتح





وعلقت يارا على الصورة :كنْ شامخاً في التواضع ومتواضعاً في الشموخ فتلك واحدة من صِفات العظماء...

صباحكم خير💙❤️ ويوم رائع وموفّق للجميع🙏🏻





وجاءت تعليقات الجمهور.. صباح الور حياتنا.. بحبك.. منورة الدنيا..تجننى