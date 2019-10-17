الأهلي يناور بعد تأجيل القمة.. يرفض منح لاعبيه راحة ويبحث عن مباراة ودية

تسود حالة من الدهشة الشديدة لدي المقربين من قطاع الكرة بالأهلي خاصة مع تأجيل مواجهة القمة أمام الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري .





ورغم قرار التأجيل فأن السويسري رينيه فايلر رفض منح لاعبيه راحة لسبية بجانب استكمال التدريبات المكثفة بصورة طبيعية.





وقالت مصادر إن المدرب السويسري يدرس بقوة خوض مواجهة وديه بعد غد السبت إستعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، والذي سيقام على ستاد الجونة بالغردقة.



