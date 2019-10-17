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رياضة

الأهلي يناور بعد تأجيل القمة.. يرفض منح لاعبيه راحة ويبحث عن مباراة ودية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الدهشة الشديدة لدي المقربين من قطاع الكرة بالأهلي خاصة مع تأجيل مواجهة القمة أمام الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري .

ورغم قرار التأجيل فأن السويسري رينيه فايلر رفض منح لاعبيه راحة لسبية بجانب استكمال التدريبات المكثفة بصورة طبيعية.

وقالت مصادر إن المدرب السويسري يدرس بقوة خوض مواجهة وديه بعد غد السبت إستعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، والذي سيقام على ستاد الجونة بالغردقة. 

وكان اتحاد الكرة، قرر تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لدواع أمنية، والذي كان مقرر له يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري، وسوف يتم تحديد موعد اللقاء في وقت لاحق.
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