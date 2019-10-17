اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في المغرب

تبدأ اليوم أعمال المؤتمر السنوي العام التاسع عشر: متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، في مراكش- المملكة المغربية خلال الفترة من 17 - 18 أكتوبر 2019.





وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة أن المؤتمر يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، و يتحدث في المؤتمر 30 خبير وتتناول أوراق العمل أثر التحول الرقمي في الخدمة المدنية على تميز الأداء الحكومي، والحلول الأفضل لتوطين البنية التحتية الذكية، وتأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين رئيسي للمدن الذكية والمستدامة، وتوطين الخدمات والتقنيات ممكنات لبناء البنية التحتية للمدن الذكية والصناعات المعرفية، والحوكمة الإلكترونية والهدف الإنمائي 16 أفاق وتحديات، والبنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة 2030.



