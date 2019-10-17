عاجل.. تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا

لقي طياران في فنزويلا مصرعهما في حادث تحطم طائرة في ولاية غواريكو بوسط البلاد، فنزويلا، حسبما أكد وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريجيز.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "مع أسف شديد نود الإبلاغ عن حادث تحطم طائرة عسكرية، ووقوع طيارين اثنين ضحايا الحادث هما الجنرال فيرجيليو ماركيز موريللو البالغ من العمر 46 عاما وقائد الطائرة نسمار سالازار البالغ من العمر 32 عاما".





وبحسب بيانات الإعلام المحلي، مات الطيارين خلال مناورات أجريت على متن طائرة سوخوي، وفشلت المقاتلة بعد إقلاعها في الساعة 16:14 (10:14 بتوقيت جرينتش).



