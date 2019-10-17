Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاجل.. تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
طائرة عسكرية محطمة
طائرة عسكرية محطمة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
لقي طياران في فنزويلا مصرعهما في حادث تحطم طائرة في ولاية غواريكو بوسط البلاد، فنزويلا، حسبما أكد وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريجيز.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "مع أسف شديد نود الإبلاغ عن حادث تحطم طائرة عسكرية، ووقوع طيارين اثنين ضحايا الحادث هما الجنرال فيرجيليو ماركيز موريللو البالغ من العمر 46 عاما وقائد الطائرة نسمار سالازار البالغ من العمر 32 عاما".

وبحسب بيانات الإعلام المحلي، مات الطيارين خلال مناورات أجريت على متن طائرة سوخوي، وفشلت المقاتلة بعد إقلاعها في الساعة 16:14 (10:14 بتوقيت جرينتش).

وبدوره، أرسل رئيس الدولة، نيكولاس مادورو، رسالة تعزية إلى أقارب وأصدقاء أفراد الجيش.
عاجل.. تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا
عاجل.. تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 150 ألف جندي.. فنزويلا تبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا

رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترشيحاتنا

شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

وضع أب مالا في حساب ابنته ثم مات فهل تستحق هذا المال؟ على جمعة يرد

الدولار يسجل 16.28 جنيه..أسعار العملات الأجنبية اليوم 17 -10- 2019

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟

بطريقة كوميدية.. شاهد كهربا يعلم أمح الدولي إنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان