Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة والنقل يناقشان أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
Advertisements
حنان توفيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة نتائج تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالإجراءات البيئية للموانئ المصرية، وتم استعراض بيان اللجنة التي تم تشكيلها من وزاراتي البيئة والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وقامت بالمرور على ١٤ ميناء.

واستعرضت وزيرة البيئة مخرجات اللجنة وتوصياتها، حيث أكدت ضرورة توافق الموانئ المصرية مع الإجراءات البيئية واستعداد الوزارة وجهازيها لتقديم الدعم الفني لإعداد خطط الإدارة البيئية بالموانئ.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بما قامت به وزارة النقل من جهود لتلافي ملاحظات اللجنة، كما أكدت أن وزارة البيئة لا تألو جهدًا في تقديم الدعم الفني اللازم، ووجهت بتشكيل مجموعة عمل من شأنها تقديم الدعم الفني وعقد دورات تدريبية للكوادر العاملة بإدارات البيئة بالموانئ في مجال الإدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية.

من جانبه، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود وزارة النقل في الآونة الأخيرة لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاع الموانئ من خلال خطط إدارة بيئية محكمة وفعالة وقدرات بشرية مدربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فترة سماح عام وقسط 400 جنيه.. 8 شروط للحصول على قرض الزواج.. تفاصيل

أخبار البرلمان.. النواب يفجر مفاجأة حول زيادة المعاشات ودعم التموين.. وإجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

والد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة.. لاسارتي يعاتب الأهلي

عقب إهانة فريق الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن مجلة النادي الأهلي

وضع أب مالا في حساب ابنته ثم مات فهل تستحق هذا المال؟ على جمعة يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان