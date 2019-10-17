البيئة والنقل يناقشان أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة نتائج تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالإجراءات البيئية للموانئ المصرية، وتم استعراض بيان اللجنة التي تم تشكيلها من وزاراتي البيئة والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وقامت بالمرور على ١٤ ميناء.



واستعرضت وزيرة البيئة مخرجات اللجنة وتوصياتها، حيث أكدت ضرورة توافق الموانئ المصرية مع الإجراءات البيئية واستعداد الوزارة وجهازيها لتقديم الدعم الفني لإعداد خطط الإدارة البيئية بالموانئ.



وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بما قامت به وزارة النقل من جهود لتلافي ملاحظات اللجنة، كما أكدت أن وزارة البيئة لا تألو جهدًا في تقديم الدعم الفني اللازم، ووجهت بتشكيل مجموعة عمل من شأنها تقديم الدعم الفني وعقد دورات تدريبية للكوادر العاملة بإدارات البيئة بالموانئ في مجال الإدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية.



من جانبه، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود وزارة النقل في الآونة الأخيرة لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاع الموانئ من خلال خطط إدارة بيئية محكمة وفعالة وقدرات بشرية مدربة.

