أبرز 10 تصريحات لنقيب معلمى سوريا حول الاعتداء التركى على بلاده

فى كلمة مؤثرة ألقاها وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، أثناء افتتاح مؤتمر اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، قائلا: من عبق ياسمين دمشق المعطر بدماء الشهداء ومن شموخ قاسيون نهديكم محبة .
وخلال المؤتمر أدلى نقيب معلمى سوريا بعدة تصريحات حول العدوان التركى على بلاده ، ويرصد التقرير التالى أهم التصريحات :-
- هناك دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري.
- هناك مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين .
- عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها
- استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين أثناء العدوان التركى على بلادنا
- العدوان التركى على بلادنا يؤكد نوايا أردوغان الإستعمارية
- هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب
- نحن فى سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى
- ندعو اتحاد المعلمين العرب بعقد الدورة العشرون القادمة فى دمشق
- سوريا تتحمل ضغوط هائلة وسوف تخرج منها منتصرة
وخلال المؤتمر أدلى نقيب معلمى سوريا بعدة تصريحات حول العدوان التركى على بلاده ، ويرصد التقرير التالى أهم التصريحات :-
- هناك دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري.
- هناك مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين .
- عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها
- استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين أثناء العدوان التركى على بلادنا
- العدوان التركى على بلادنا يؤكد نوايا أردوغان الإستعمارية
- هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب
- نحن فى سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى
- ندعو اتحاد المعلمين العرب بعقد الدورة العشرون القادمة فى دمشق
- سوريا تتحمل ضغوط هائلة وسوف تخرج منها منتصرة