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أخبار البلد

أبرز 10 تصريحات لنقيب معلمى سوريا حول الاعتداء التركى على بلاده

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
وحيد الزعل نقيب معلمى
وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا
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شيماء مجدي
فى كلمة مؤثرة ألقاها وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، أثناء افتتاح مؤتمر اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، قائلا: من عبق ياسمين دمشق المعطر بدماء الشهداء ومن شموخ قاسيون نهديكم محبة .

وخلال المؤتمر أدلى نقيب معلمى سوريا بعدة تصريحات حول العدوان التركى على بلاده ، ويرصد التقرير التالى أهم التصريحات :-

- هناك دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري.

- هناك مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين .

- عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها

- استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين أثناء العدوان التركى على بلادنا

- العدوان التركى على بلادنا يؤكد نوايا أردوغان الإستعمارية

- هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب

- نحن فى سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى

- ندعو اتحاد المعلمين العرب بعقد الدورة العشرون القادمة فى دمشق

- سوريا تتحمل ضغوط هائلة وسوف تخرج منها منتصرة
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