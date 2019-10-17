أبرز 10 تصريحات لنقيب معلمى سوريا حول الاعتداء التركى على بلاده

فى كلمة مؤثرة ألقاها وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، أثناء افتتاح مؤتمر اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، قائلا: من عبق ياسمين دمشق المعطر بدماء الشهداء ومن شموخ قاسيون نهديكم محبة .



وخلال المؤتمر أدلى نقيب معلمى سوريا بعدة تصريحات حول العدوان التركى على بلاده ، ويرصد التقرير التالى أهم التصريحات :-



- هناك دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري.



- هناك مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين .



- عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها



- استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين أثناء العدوان التركى على بلادنا



- العدوان التركى على بلادنا يؤكد نوايا أردوغان الإستعمارية



- هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب



- نحن فى سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى



- ندعو اتحاد المعلمين العرب بعقد الدورة العشرون القادمة فى دمشق



- سوريا تتحمل ضغوط هائلة وسوف تخرج منها منتصرة

