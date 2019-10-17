Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يحاول خطف نجم الزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
قام مسؤولو نادي الاتحاد السكندري بتجديد مفاوضتهم مع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

ويرغب مسئولو زعيم الثغر في شراء اللاعب من الزمالك، وتخليص الاتفاق مع مسئولي النادي الأبيض للحفاظ على العلاقة القوية بين الناديين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

محمد رمضان يقود طائرة.. ومازالت الأزمة مشتعلة

شطة يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويتحدث عن قضية نادي القرن .. فيديو

مباراة ودية وموانا.. 4 مشاهد من علاقة محمد صلاح بـ نجلته مكة

أعراض الإصابة بـ الالتهاب السحائي.. توجه لأقرب مستشفى فورًا

ميسي يرفض دعوة رونالدو

مفاجأة برلمانية بشأن معايير حذف المواطنيين من التموين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان