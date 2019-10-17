الاتحاد السكندري يحاول خطف نجم الزمالك

قام مسؤولو نادي الاتحاد السكندري بتجديد مفاوضتهم مع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.



ويرغب مسئولو زعيم الثغر في شراء اللاعب من الزمالك، وتخليص الاتفاق مع مسئولي النادي الأبيض للحفاظ على العلاقة القوية بين الناديين.