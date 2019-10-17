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اقتصاد

1490 دولارا للأوقية .. تراجع أسعار الذهب عالميا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وتقبع دون مستوى 1490 دولارا للأوقية، فى الوقت الذى يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة فى غياب أى تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1488.35 دولار للأوقية (الأونصة).

كما هبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1492 دولارا.

ويتطلع المتعاملون فى السوق إلى تطورات بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قال أمس الأربعاء إن المفاوضين التجاريين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجارى كى يوقعه رئيسا البلدين الشهر القادم، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.

وفى ظل عدم عقد اجتماعات رفيعة المستوى فى أى وقت قريب، يدرس المستثمرون لأى مدى سيستمر النزاع التجارى الذى تسبب فى اضطراب الأسواق المالية فى أنحاء العالم.

كما أن المستثمرين فى وضع الانتظار والترقب قبيل محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تُجرى فى وقت لاحق من الجلسة، والتى ستحدد الكيفية التى ستخرج بها بريطانيا من التكتل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 17.33 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 885.54 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم إلى مستوى قياسى عند 1782.60 دولار للأوقية مواصلا مكاسبه لجلسة رابعة.

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