مش للأكل بس.. تعرفي على 4 وصفات سحرية للثوم

يحتوي الثوم على العديد من الفوائد الصحية، ولكنه أيضا يحتوي على نسبة عالية من المعادن التي يحتاجها الشعر في النمو، كما أنه يقتل الجراثيم التي تتكون في فروة الرأس، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحد من تساقط الشعر.





تعرفي على فوائد الثوم للشعر من خلال موقع "healthline".

الوصفة الأولى* خلط 8 فصوص جيدًا لاستخراج العصير منه.* مزج ملعقة كبيرة من العسل الأبيض على عصير الثوم.* بعد تقليب الثوم مع العسل ضعيه على فروة الشعر لمدة 20 دقيقة.* اغسلي شعرك بالشامبو المناسب.الوصفة الثانية* خلط الثوم مع ملعقة من زيت جوز الهند في الخلاط.* تصفية الخليط جيدًا ثم يوضع عليه ملعقة كبيرة من زيت الخروع.* اضافة ملعقة كبيرة من زيت اكليل الجبل واتركه 10 دقائق للمزج.* قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة.* اغسلي شعرك بالشامبو المناسب لنوع الشعر وقومي بتجفيفه جبدا.الوصفة الثالثة* ضعي 8 فصوص ثوم في الخليط وأضيفي قطعة من الزنجبيل.* اخطي المزيج جيدا حتى تحصلين على القوام منه.* قومي بوضع الخليط في طاسه بها زيت على النار وقومي بتسخينه جيدا حتى يتغير لونه الى اللون البني.* قومي بتصفية الخليط جيدا.* ابدأي بتدليك فروة الرأس بتلك الخلطة واتركيها تجف على شعرك لمده 20 دقيقة.* قومي بغسل شعرك جيدا بحركات دائرية للتخلص من الثوم.الوصفة الرابعة* قومي بغلي الثوم مع القرفة في 2 كوب من الماء.* قومي بتصفية الخليط جيدا بعد الغليان جيدا.* افردي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة.* اغسلي شعرك جيدا للتخلص من رائحة الثوم.