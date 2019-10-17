بشرى سارة لجماهير الزمالك.. نجم الأبيض يعود من الإصابة

كشف مصدر بنادي الزمالك أن الإسباني جوزيه مانويل رودريجيز، مدرب أحمال الفريق الأول، أعطى الضوء الأخضر لمشاركة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأبيض، في مباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.



واضاف المصدر ان رودريجيز اشاد بحالة اللاعب، بعد الاطلاع على التقرير الخاص به، عقب انتهائه من الخضوع لبرنامج خاص خلال الأيام الماضية.



وأكد مدرب الأحمال على قدرة مصطفى فتحي، على العودة للمستطيل الأخضر مرة أخرى والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.