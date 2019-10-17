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مرأة

بدون ميكب.. كيت وينسليت تتألق بإطلالة كاجول

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:01 م
كيت وينسليت
كيت وينسليت
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آلاء حسن
شاركت كيت وينسليت صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة كاجول وجذابة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت كيت وينسليت، بـ تيشرت أسود أنيق كشف عن رشاقتها، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية لم تضع كيت وينسليت، الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز أناقتها، وتركت خصلات من شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة.

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