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رياضة

تجدد الأزمة.. اعتراض رسمي من المقاولون العرب على مباراة الزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
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نور عادل
خاطب مسئولو نادي المقاولون العرب، اتحاد الكرة المصري وارسلوا خطابا رسميا من أجل الاعتراض على موعد مباراتهم أمام الزمالك بعد غد السبت.

وأشار مسئولو المقاولون العرب في خطابهم، إلى أن تغيير مواعيد المباريات يجب أن يتم وفق موافقة الأندية قبل صدور القرار، حتى وإن كان هذا التغيير وفق ظروف طارئة.

واوضح الخطاب الرسمي أن اعتراض المقاولون العرب على موعد المباراة بسبب أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدوري.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن عن تقديم موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك لتقام يوم السبت المقبل بدلًا من مواجهة الأهلي والزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.
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