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توك شو

ممثل الـ فاو في مصر: نفذنا 180 مشروعا بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
مجاعات
مجاعات
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توك شو
قال الدكتور نصر الدين الحاج أمين "ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر إن المنظمة تعمل فى مصر بمجالات مختلفة.

وأشار" ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى حواره على برنامج "صباح الورد المذاع على قناة " تي " إلى أنه تم دخول "150 مليون دولار لمصر من تجارة التمور خلال 5 سنوات، موضحًا أن مساهمات المنظمة تتمثل فى جانبين الاول مشاريع رائدة تنفذ مع جهات مختلفة على رأسها وزارة الزراعة وأنشطة اخرى تكون ذا الطابع الدائم, فمثلا الفاو تتشارك مع مصر فى المجالات الزراعية لتسهيل مشاركات مصر فى المؤسسات الدولية العاملة على المعايير الصحية الزراعية.

وأضاف "ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر "أن منظمة الفاو تعمل مع مصر للمشاركة فى الهيئات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائى فهناك أنشطة غذائية ذات طابع مستمرة وهناك أنشطة متخصصة.

وأكد "ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر "أن الفاو نفذت أكثر من 180 مشروعا فى مجالات مختلفة فى الأنشطة المتخصصة تخطت مليارا ونصف جنيه مصري.

وأوضح أن الفاو لا تنظر الى القيمة بقدر ما تنظر الى الاضافة التي تنتج عن أعمالها ومشروعاتها.
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