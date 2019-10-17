في اليوم العالمي لاضطراب ما بعد الصدمة.. أعراض تلزمك للتوجه للطبيب فورًا

يتم الاحتفال باليوم العالمي للصدمات في 17 أكتوبر من كل عام، وذلك تأكيدًا على ارتفاع معدل الحوادث والإصابات التي تسبب الوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، والحاجة إلى الوقاية منه، والتساؤل الدائم في مثل هذا اليوم: هل شعرت يومًا بالخوف من موقف صادم؟ أو هل صادفت شخصًا كان لديه نفس الشعور؟.





ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، فقد عانى الجميع تقريبًا هذا النوع من الصدمة العاطفية في مرحلة ما من حياتهم، ولكن لا يزال بعض الناس يعانون من هذه الصدمة لفترة طويلة ويطلق عليها اضطراب ما بعد الصدمة (اضطراب ما بعد الصدمة).





وكشف الموقع الهندي الشهير عن ما هو اضطراب ما بعد الصدمة؟





إنها حالة صحية عقلية ناجمة عن حادث مؤلم أو مخيف وقع فيه ضرر جسدي خطير أو تعرض للتهديد، تسبب اضطرابات ما بعد الصدمة الخوف الشديد أو الرعب أو العجز، مثل الاعتداء الجسدي أو الوفاة غير المتوقعة لشخص عزيز، أو حادث، أو حرب، أو كارثة طبيعية .





أعراض اضطراب ما بعد الصدمة :





وفقًا للمركز الوطني للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة ، سيواجه حوالي 7 أو 8 من كل 100 شخص اضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة ما من حياتهم.





10 المشاكل الصحية الناجمة عن الاكتئاب ما الذي يسبب اضطراب ما بعد الصدمة أنواع الحوادث التي تسبب اضطراب ما بعد الصدمة هي كما يلي:





ولادة مؤلمة: حادث خطير اعتداءات جسدية عنيفة، الاعتداء الجنسي





أعراض اضطراب ما بعد الصدمة :





الذكريات المتطفلة والتجنب والتغيرات السلبية في التفكير والمزاج والتغيرات في ردود الفعل الجسدية والعاطفية، الضيق العاطفي: الذي يذكرك بالحدث الصادم أحلام أو كوابيس حول الحدث التغييرات السلبية في التفكير والمزاج الأعراض هي:



