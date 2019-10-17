باستثمارات 10 مليارات جنيه وتوفر فرص عمل.. وزير التموين يصل البحيرة لافتتاح المنطقة اللوجيستية

استقبل قبل قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمكتبه، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





ويستع الوزير والوفد المرافق له، إلى تفقد الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجيستية بـ دمنهور على الطريق الزراعي السريع، وافتتاح المنطقة اللوجستية لشركة OCL، ووضع حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS.





وتعد المنطقة نقلة حضارية كبيرة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري لجميع مدن ومراكز المحافظة.



